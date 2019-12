Laeticia Hallyday heureuse avec Pascal Balland et leur famille à Marrakech

Laeticia Hallyday a repris sa vie en main. Elle a retrouvé l'amour auprès de Pascal Balland, un homme d'affaires français qui possède plusieurs restaurants à Paris. Le duo se serait rencontré au cours de l'été 2019 à Saint-Barth, par le biais d'amis communs. Le 1er décembre dernier, Laeticia Hallyday a confirmé cette nouvelle romance et depuis, le couple s'affiche plus heureux et amoureux que jamais. Alors que la femme de Johnny Hallyday est au cœur d'une nouvelle polémique avec son ex belle-fille Laura Smet, elle a décidé de s'accorder quelques jours de repos sous le soleil de Marrakech. D'ailleurs, ses vacances ont un goût spécial pour la mère de Jade et Joy puisqu'elle passe son premier Noël en compagnie de son nouveau compagnon et de leur famille recomposée. Un cliché partagé par Marie Poniatowski, la meilleure amie de la veuve du rockeur, qui a voulu immortaliser ce moment de bonheur "en famille".

Un Noël en famille

Laeticia Hallyday passe les fêtes de fin d'année en compagnie de ses filles et de sa nouvelle famille recomposée. De plus, ce voyage à Marrakech lui a permis de retrouver sa "sœur de cœur", Marie Poniatowski. Ce vendredi 27 décembre, toute la petite bande profitait d'un moment de répit dans le désert maroccain où seule la bonne humeur régnait, comme le prouve la photo de la meilleure amie du taulier. Laeticia Hallyday s'affiche tout sourire, tenant la main de son nouveau boyfriend, alors que le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, Bruno Magras, a annoncé qu'il ne pourrait pas déplacer le cercueil de Johnny Hallyday, qui est menacé par des éléments naturels. Le retour à la réalité risque d'être difficile car les tensions entre le clan Hallyday ne sont pas prêtes de se calmer.

Par Solène Sab