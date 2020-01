Laeticia Hallyday insultée en pleine rue à Paris

Laeticia Hallyday est dans le viseur des fans de Johnny Hallyday depuis de nombreux mois. Et il y a quelques jours, la maman de Jade et Joy a dû faire face à une agression verbale. Après un séjour à Marrakech puis à Londres, Laeticia Hallyday a fait son retour à Paris pour quelques jours. Et alors qu'elle profitait le 10 janvier dernier d'un déjeuner avec son compagnon Pascal Balland dans le restaurant Le Clamato non loin de la Bastille, Laeticia Hallyday aurait été insultée par une passante. Selon nos confrères de Closer, une femme "aux yeux exorbités et mains menaçantes" se serait adressée à elle en lui lâchant des insultes : "C'était tellement dégradant que je préfère ne pas entrer dans les détails. Sans prévenir et surtout sans raison, cette femme a reproché à madame Hallyday sa présence dans le quartier. Manifestement, elle considérait qu'elle n'avait rien à faire ici", a raconté un témoin de la scène.

Son garde du corps obligé d'intervenir

Visiblement en colère, la femme aurait même suggéré à Laeticia Hallyday de "rentrer dans son bunker de riche". Face à ce déferlement de haine, Laeticia Hallyday a préféré garder son calme. C'est son chauffeur et garde du corps qui a tenté de calmer la situation en faisant monter Laeticia Hallyday dans la voiture. Malheureusement, la passante aurait continué ses insultes à travers la vitre. Depuis plusieurs mois, Laeticia Hallyday est la cible des internautes. La dernière raison en date est le message de la veuve de Johnny Hallyday sur Instagram annonçant le déplacement de la tombe du rockeur. Les fans du chanteur disparu ont reproché à Laeticia Hallyday de ne plus utiliser l'expression "mon homme" dans son message.

Par Alexia Felix