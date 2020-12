Laeticia Hallyday : Jalil Lespert lui déclare sa flamme sur Instagram

À peine séparée de Pascal Balland, la veuve de Johnny Hallyday a retrouvé le sourire... Entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, c'est l'amour fou. Les deux tourtereaux ne se cachent pas et ne s'arrêtent plus de partager leur amour au grand jour. D'ailleurs, l'acteur et réalisateur français a accompagné sa belle à Saint-Barthélemy pour rendre hommage à Johnny Hallyday, lors de l'anniversaire de sa mort, le 5 décembre dernier. Le jeune couple est inséparable depuis sa rencontre en octobre dernier et multiplie les déclaration d'amour sur les réseaux sociaux. Une attitude qui peut parfois surprendre les fans de la mère de Jade et Joy. En tout cas, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se moquent des bruits et continuent de se déclarer leur flamme. D'ailleurs, ce dimanche 13 décembre, Jalil Lespert a partagé une photo sur son compte Instagram et a une fois de plus crier haut et fort son amour pour sa chérie.

"Pic from my love"

L'ex de Sonia Rolland vit sur un petit nuage depuis sa rencontre avec Laeticia Hallyday. Le coup de foudre a été réciproque. Deux mois après le début de leur relation, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday profitent du soleil de Saint-Barthélemy. Ce dimanche 13 décembre, le réalisateur français, prêt à réaliser un biopic sur Johnny Hallyday, a partagé une photo de lui en maillot de bain sur un bateau et la légende est sans équivoque. Pour accompagner ce cliché sexy en noir et blanc, l'acteur a commenté : "Pic from my love", tout en tagguant Laeticia Hallyday. Bien évidemment, la mère de Jade et Joy, qui possède un tatouage commun avec Jalil Lespert, a aimé cette photo de son homme.

Par Solène Sab