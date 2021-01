Laeticia Hallyday : Jalil Lespert lui fait une belle déclaration sur Instagram

Il y a trois ans, Johnny Hallyday nous quittait. Quelques mois après, Laeticia Hallyday retrouvait l'amour dans les bras du restaurateur Pascal Balland. La mère de Jade et Joy avait l'air très épanouie dans cette nouvelle relation. Dans une interview accordée à "Sept à Huit", elle s'était confiée pour la première fois sur cette relation et n'avait pas tari d'éloge au sujet de son nouveau compagnon. Laeticia Hallyday n'avait cessé de saluer le courage de Pascal Balland de réussir mais surtout d'accepter de vivre avec le souvenir de Johnny Hallyday encore bien présent.

Seulement quelques jours après, les fans de Laeticia Hallyday ont été surpris de voir que le couple se séparait. En effet, après un dîner houleux dans un restaurant parisien, elle met fin à la relation, allant même jusqu'à la qualifier de "pansement" peu de temps après.

"love you so much"

Elle a finalement retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Lespert, un célèbre réalisateur. Et il semblerait que le coup de foudre ait été inévitable entre les deux. En effet, seulement quelques jours après avoir officialisé leur relation, le couple s'envole pour Rome. Sur place, ils décident une nouvelle fois de prouver leur amour en se faisant un tatouage commun. Timides et discrets au début, les deux amoureux ne se cachent plus. Ce jeudi 7 janvier, Jalil Lespert vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. Il poste un joli selfie de Laeticia Hallyday et de lui, à Rome qu'il a accompagné de la légende suivante : "Ce selfie de love dans la lumière de Rome. Love You so much".

Par J.F.