Laeticia Hallyday : Johnny Hallyday lui a laissé une énorme dette fiscale

Il aura fallu plus de deux ans pour que le clan Hallyday arrive à trouver un accord sur le partage de l’héritage de Johnny Hallyday. Après de longs mois rythmés par une bataille judiciaire et médiatique, Laeticia Hallyday et ses beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday peuvent désormais tourner la page de cet épisode. Parmi les grandes décisions prises, celles autour des dettes du Taulier. Dans une interview accordée à Paris Match, en kiosque ce jeudi 16 juillet 2020, la maman de Jade et Joy commence par énoncer le triptyque dont elle vient d’héritier : “Du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes”.

Selon nos confrères, le chanteur décédé en 2017 a laissé derrière lui une dette fiscale de 34 millions d’euros que sa veuve va devoir rembourser seule. “Nos finances reposaient sur les avances des tournées et les ventes des albums. Et je vais devoir rembourser la dette fiscale. C'est mon devoir. Je l'accepte”, assure-t-elle. Une énorme qu’elle commence par expliquer en défendant son époux décédé en rappelant qu’il s’est installé à Los Angeles pour "être un père comme les autres (...). Ce n'était pas pour le fisc !"

Laura Smet reconnait l'évasion fiscale de son père

Alors qu’il met en place un montage d'optimisation fiscale en 2007, il devient résident fiscal en Suisse la même année, puis américain en 2013. “C'étaient des erreurs. Tout le monde a le droit de se tromper. Johnny s'est construit aussi à travers ses erreurs et il ne s'en est jamais caché. Ses faiblesses, ses fragilités avaient leur part dans la bête de scène qu'il était”. De son côté, Laura Smet reconnaît l’évasion fiscale de son père : “Je ne vais pas mentir là-dessus. Les gens le savent maintenant. Mon père a été très mal conseillé à la fin de sa vie”.

Par C.F.