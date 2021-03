Laeticia Hallyday : la déclaration enflammée de Jalil Lespert pour son anniversaire

C'est l'amour fou ! Depuis quelques mois maintenant, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday vivent une grande histoire d'amour. Alors qu'elle semblait vivre le parfait amour avec Pascal Balland, elle a surpris tout le monde en annonçant leur séparation. En effet, tout aurait éclaté lors d'un dîner dans le 7e arrondissement de Paris. Quelques jours après, Laeticia Hallyday surprenait tout le monde en officialisant son couple avec Jalil Lespert. Le réalisateur souhaitait faire un film sur Johnny Hallyday mais il est tombé sous le charme de la mère de Jade et Joy.

"Le joyau qui me fait vibrer"

Depuis, ils ne se quittent plus. Ils sont partis à Rome et se sont même fait un tatouage commun. Le couple ne cesse de se faire des déclarations enflammées sur les réseaux sociaux. Preuve de l'amour que porte Laeticia Hallyday envers Jalil Lespert, elle l'a amené le 5 décembre dernier sur la tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barth pour les trois ans de la mort du chanteur. Et pour ce qui douterait encore de l'amour du réalisateur envers sa belle, il vient de le prouver une nouvelle fois sur Instagram. Jeudi 18 mars, elle a fêté ses 46 ans, et à cette occasion, il a posté une photo d'eux deux sur son compte qu'il a accompagnée de la légende suivante : "Bon anniversaire my love Laeticia Hallyday, tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde".

Par J.F.