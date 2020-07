Laeticia Hallyday : les dernières volontés de Johnny trahies pour trouver un accord

La bataille judiciaire entre Laeticia Hallyday et Laura Smet et David Hallyday va prendre fin grâce à "un accord définitif" trouvé le 3 juillet dernier. Pendant deux ans et demi, le clan Hallyday s'était déchiré autour de l'héritage de Johnny Hallyday, entre les passages devant la justice et les nombreuses sorties médiatiques des deux clans. Mais cette période compliquée arrive à son terme. Après sa main tendue à ses beaux-enfants, Laeticia Hallyday a pu "renouer le dialogue". "Je me réjouis qu’on y soit enfin arrivés", s'est réjouie la maman de Jade et Joy dans un entretien pour le magazine Paris Match, en kiosque ce mercredi 15 juillet. "Des histoires d’héritage, il y en a dans toutes les familles ; sauf que, pour nous, tout s’est joué sur la place publique. L’histoire de Johnny appartient aux Français, donc tout le monde a voulu s’en mêler", a-t-elle ajouté sur cette affaire très médiatique.

"Johnny aimait ses enfants, tous les quatre"

Mais pour obtenir un compromis avec Laura Smet et David Hallyday, Laeticia Hallyday a dû faire des concessions et "trahir" les dernières volontés de Johnny Hallyday. "Ça a été difficile de lâcher, parce que Johnny et moi nous sommes fait des promesses que je ne pouvais pas renier. J’ai pensé que ses dernières volontés étaient mal comprises ; j’ai cru, sans doute à tort, qu’il suffirait de les expliquer", a-t-elle confié. Mais la veuve qui considère que le testament de Johnny Hallyday était "un vrai testament d'amour", a assuré que le rockeur n'avait jamais voulu trahir ses enfants : "Johnny aimait ses enfants, tous les quatre. Différemment, mais il les aimait. J'ai été témoin de moments très forts avec David et Laura, on ne peut pas réécrire l'histoire".

Par Marie Merlet