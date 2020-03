Laeticia Hallyday positive au coronavirus ? Pascal Balland réagit !

De nombreuses célébrités se mobilisent et incitent les gens à rester chez eux durant cette période de confinement. C'est le cas notamment de Laeticia Hallyday devenue américaine, qui postait il y a quelques jours un dessin du graphiste Mathieu Persan qui incitait les gens à prendre des précautions.

La veuve du rocker a accompagné ce dessin de nombreux messages qui reflètent la situation actuelle. "Pour la grande majorité des personnes à l’échelle nationale et mondiale, ce virus ne vous concerne pas. C’est l’un de ces moments de la vie, de l’histoire, où vos actions concernent quelque chose de plus grand. Ils concernent quelqu’un d’autre. Ils concernent quelque chose de plus grand, un plus grand bien dont vous ne serez peut-être jamais témoin. Une personne que vous sauverez que vous ne rencontrerez jamais."

"Oup's"

Mais alors que Laeticia Hallyday tente de lutter tant bien que mal face au coronavirus en restant cloîtrée chez elle, un magazine annonçait qu'elle avait contracté le virus. Dans son dernier numéro, le magazine Oops titrait : "Laeticia Hallyday positive au coronavirus - Elle reste confinée chez elle à Los Angeles".

La compagne de Pascal Balland n'avait pas encore réagi face à cette nouvelle, c'est son compagnon qui s'en est chargé.

Dans une story Instagram, il a posté une photo lourde de sens. On voit le magazine Oops dans un feu de cheminée en train de brûler. Il a légendé la photo d'un "Oup's".

Laeticia Hallyday a reposté la photo, en signe de confirmation. De quoi faire taire les rumeurs.

Par J.F.