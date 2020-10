Laeticia Hallyday : pourquoi elle se sépare de sa maison de Los Angeles

Laeticia Hallyday continue à faire vivre la mémoire de Johnny Hallyday. Dans une interview accordée au Parisien, elle révèle les nombreux projets qu'elle a pour que la mémoire de son mari soit honorée. Ce vendredi 23 octobre, un coffret inédit, "Johnny : son rêve américain" sortira pour le plus grand plaisir des fans du rockeur. Il regroupe deux documentaires inédits sur sa tournée américaine en 2014, mais également son dernier road-trip aux États-Unis en 2016. Très attaché au pays, le couple vivait les trois-quarts de son temps outre-Atlantique : "L'Amérique l'a toujours fait rêver, l'a toujours fasciné. Pour lui, tous les rêves y étaient possibles, cela l'a nourri toute sa vie. Le choix de vivre en Amérique était lié à cela. Quand nous y sommes partis, il y a treize ans, Jade avait trois ans, Joy n'était pas née. Il pouvait vivre avec elles et moi librement, en paix, là-bas."

A tel point que Laeticia Hallyday a demandé la nationalité américaine. "Je suis Américaine. La cérémonie officielle a eu lieu en septembre. Là encore, j'ai respecté ses volontés, je suis allée au bout de la naturalisation. Je l'ai fait pour lui et j'en suis très fière. J'ai beaucoup appris des Etats-Unis en treize ans. Au début, je n'aimais pas Los Angeles. Je trouvais cette ville sans âme, sans culture, tentaculaire. J'ai la double nationalité, je suis Française avant tout. Ce sont mes racines."

La compagne de Pascal Balland a donc décidé d'organiser sa vie autour des États-Unis désormais, mais tout en restant malgré tout attachée à la France, en gardant, peut-être, sa maison à Marnes-la-Coquette. En revanche, elle se sépare de celle de Los Angeles : "Je vais garder celle de Saint-Barth, c'est une maison familiale, mais je vais devoir me séparer de notre maison à Los Angeles. Johnny n'est plus là et elle est trop grande pour nous trois. Nous allons prendre une maison plus petite. Les filles pourront ainsi aller au bout de leurs études aux Etats-Unis. Après, elles feront ce qu'elles voudront. Je respecterai leurs choix de vie."

Par J.F.