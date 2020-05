Laeticia Hallyday : pourquoi Pierre Billon a pris sa défense (exclu vidéo)

Très proche de Johnny Hallyday tout au long de sa vie, Pierre Billon a assisté à la bataille financière et juridique qui a éclaté quelques mois après la mort du rockeur et qui oppose Laeticia Hallyday à ses beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, l’auteur-compositeur est revenu sur le rôle qu’il avait joué dans cette bataille, qui semble s’être calmée depuis quelques mois. "J’ai eu le rôle d’un ami qui avait vu certaines choses et qui la défendait", explique-t-il. Une prise de position qui ne fut pas sans conséquence. "Malheureusement, je me suis retrouvé dans un clan, ce que je ne voulais absolument pas parce que je connais bien Sylvie, j’adore Sylvie, j’adore David", révèle Pierre Billon. "Il fallait bien que je la défende. D’un seul coup, de la petite préférée des Français, elle se retrouve la méchante, il ne faut pas exagérer non plus", continue l’artiste.

Elle a eu raison de faire le ménage autour de Johnny selon lui

"C’est vrai qu’elle a fait un ménage que je considérais nécessaire et qui a fait gagner 10 ans de la vie de Johnny et je continuerais à le dire", assène Pierre Billon. "On est très amis, on restera très amis, chaque fois que l’on fait quelque chose, un hommage à Johnny, elle est présente. Soit elle est présente physiquement ou par le téléphone ou par les réseaux sociaux", dévoile encore le motard au cours de cette même interview. Sur Non Stop People, Pierre Billon a d’ailleurs révélé que c’est lui qui avait fait remonter Laeticia Hallyday sur une moto depuis le décès de Johnny Hallyday. Il l’a alors embarquée pour un road trip. "C’était compliqué car elle se tortille partout pour prendre des photos et des vidéos mais très glorifiant car elle est charmante et est d’une élégance rare", raconte Pierre Billon. "C’est une femme que j’adore", indique-t-il dans "L’Instant de luxe".

Par Ambre L