Laeticia Hallyday : Sa demande pour tenter de lutter contre le coronavirus

Le monde fait face à une véritable crise. La pandémie du coronavirus est terrible et n'épargne personne. Des milliers de personnes et de nombreuses célébrités ont contracté le Covid-19 et sont confinées chez elles. De plus, le président de la République a pris des mesures importantes pour tenter de lutter contre ce virus. Par ailleurs, la France, qui fait partie des pays les plus touchés, se voit tourner au ralenti. Le Premier ministre, Edouard Philippe a annoncé ce samedi 14 mars, la fermeture de tous les lieux publics "non indispensables". Le télé-travail est privilégié et de nombreux visages publics commencent à présent à se mobiliser pour inciter les citoyens à rester chez eux puisqu'une personne infectée est susceptible de contaminer deux à trois autres personnes. D'ailleurs, Laeticia Hallyday a partagé des messages forts en story Instagram pour demander à tous de "Rester à la maison".

"Restez à la maison", c'est le message que Laeticia Hallyday veut faire passer à ses abonnés. La mère de Jade et Joy a repartagé un dessin du graphiste Mathieu Persan où le message est clair. Il incite les habitants à prendre leurs précautions en restant chez eux. A la suite de ce dessin qu'elle a voulu relayer, elle a partagé de nombreux textes qui en disent long sur la situation actuelle comme notamment : "Pour la grande majorité des personnes à l’échelle nationale et mondiale, ce virus ne vous concerne pas. C’est l’un de ces moments de la vie, de l’histoire, où vos actions concernent quelque chose de plus grand. Ils concernent quelqu’un d’autre. Ils concernent quelque chose de plus grand, un plus grand bien dont vous ne serez peut-être jamais témoin. Une personne que vous sauverez que vous ne rencontrerez jamais."

Vos pertes sont réelles. Vos déceptions sont réelles. Vos difficultés sont réelles. Je ne veux pas faire la lumière ou minimiser les difficultés à venir pour vous, votre famille ou votre communauté. Mais ce n’est pas comme les autres maladies et nous n’agissons pas comme ça. C’est plus contagieux, c’est plus fatal – et surtout même s’il peut être géré. Il ne peut pas être géré à grande échelle, partout. Nous avons besoin que cette chose bouge assez lentement pour que nos systèmes médicaux collectifs nationaux et mondiaux retiennent les très malades afin que tous les très malades puissent être soignés. Parce qu’en cette période de virus grave, il y a aussi toutes les autres choses qui nécessitent des soins.". Les messages de Laeticia Hallyday auront-ils un impact ? Ils ont le pouvoir de faire réfléchir !

