Laeticia Hallyday : sa fierté pour Jade diplômée

Très active sur les réseaux sociaux, Laeticia Hallyday ne manque pas de partager les moments importants de sa vie avec ses filles. De retour en France ce vendredi 19 juin après avoir passé le confinement à Los Angeles, la veuve de Johnny Hallyday a pu retrouver son compagnon Pascal Balland mais aussi célébrer une heureuse nouvelle. Comblée en amour, Laeticia Hallyday l'a aussi été avec sa fille Jade, âgée de 15 ans. La soeur de Joy vient en effet d'obtenir son brevet des collèges. Ce qui a fait la fierté de sa maman qui a partagé la nouvelle en story sur Instagram.

Laeticia Hallyday fière de Jade

"She did it!" ("Elle l'a fait !"), "Proud mommy" ("Maman fière"), s'est enthousiasmée Laeticia Hallyday en découvrant le diplôme de Jade. Sur la capture d'écran du site affichant les résultats du brevet des collèges, on découvre ainsi que la jeune fille "Jade Odette Désirée Smet" a décroché son diplôme avec la mention "Bien". Scolarisée aux Etats-Unis au lycée français de Los Angeles, tout comme sa soeur Joy, l'aînée de Laeticia Hallyday a ainsi pu découvrir ses résultats avant les collégiens français. Désormais, Jade Hallyday va pouvoir profiter sereinement de ses vacances d'été à Saint-Barth avant de retourner à Los Angeles dans "deux mois" pour la rentrée, a-t-elle partagé avec un cliché sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 18 Juin 2020 à 2 :34 PDT 18 Juin 2020 à 2 :34 PDT

Par Marie Merlet