Laeticia Hallyday : sa tendre déclaration à Pascal Balland sur Instagram

Pour Laeticia Hallyday, l’été était placé sous le signe de l’amour. La veuve de Johnny Hallyday a d’ailleurs passé tout le mois d’août avec son nouveau compagnon Pascal Balland. Les deux tourtereaux ont posé leurs valises sur l’île de Saint-Barthélémy, avec Jade et Joy, les deux filles adoptives de Laeticia Hallyday. D’ordinaire très discrète sur sa vie privée, Laeticia Hallyday a récemment accordé quelques confidences à "Paris Match" sur son couple avec Pascal Balland. "C'est une jolie histoire d'amour qui me fait du bien, me ramène à la vie. La première fois qu'on s'est embrassés, j'avais besoin de sentir que, là où il était, Johnny m'autorisait à revivre. On ne peut pas renier vingt-cinq ans d'une vie avec celui qui vous a fait la femme que vous êtes", a-t-elle affirmé.

"Merci pour cette belle parenthèse"

Si Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont décidé de ne plus se cacher, ils n’hésitent pas à se faire de tendres déclarations sur les réseaux sociaux. Sur la story Instagram de Pascal Balland, relayée par Laeticia Hallyday, on peut voir la veuve de Johnny Hallyday posée en maillot de bain et serrée contre son nouveau compagnon. "Normalement, on ne poste pas des photos comme ça… et bah moi si… merci my love pour cette belle parenthèse", peut-on lire. De jolis mots qui devraient rassurer les fans de Laeticia Hallyday. Il y a quelques jours, le magazine "Voici" affirmait que des tensions étaient nées au sein du couple à cause de Johnny Hallyday, mort il y a bientôt trois ans. Selon une source proche du couple, "Pascal n’arrive pas à trouver sa place. Johnny est tellement présent partout, ici…". En effet, Laeticia Hallyday a décidé de passer ses vacances à Saint-Barthélémy et séjourne dans la Villa Jade, où Johnny Hallyday aimait passer du temps de son vivant. De plus, le défunt chanteur est enterré sur l’île. Laeticia Hallyday se rendrait souvent sur sa tombe sans Pascal Balland. Difficile à vivre pour le restaurateur qui serait "à fleur de peau, pas toujours sympa avec les autres, voire carrément pas aimable", selon ce même informateur.

Par Matilde A.