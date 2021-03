Laeticia Hallyday : sa tendre réponse à la déclaration enflammée de Jalil Lespert

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne cachent pas leur amour. Le couple vit un véritable bonheur ensemble et n'hésite pas à le montrer sur les réseaux sociaux. A chaque occasion, la veuve de Johnny Hallyday et le réalisateur se partagent des déclarations enflammées. Jalil Lespert n'a donc pas manqué de déclarer son amour pour Laeticia Hallyday le jour de son anniversaire, le jeudi 18 mars. Pour ses 46 ans, il lui a adressé : “Bon anniversaire my love, tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde”, en publiant des photos d'eux tendrement enlacés sur le perron d'une maison à Los Angeles. Une touchante attention à laquelle la maman de Jade et Joy a répondu en anglais en commentaire.

Le tendre message de Laeticia Hallyday

"Je pourrais passer le restant de mes jours perdus dans l'immensité de ton amour. La façon dont tu m'aimes est une expérience transcendantale. Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers", a-t-elle écrit au réalisateur qui lui a préparé un bel anniversaire. Laeticia Hallyday a été comblée par son compagnon et ses filles comme elle le dévoile dans une vidéo où elle souffle sur les bougies posées sur une pièce montée. "Merci à mes amours Jalil Lespert, Jade et Joy, à ma précieuse soeur de coeur Christina Apostolido et à la fée Peggy North de m'avoir offert cette belle soirée magique, délicate et hors du temps pour fêter mes 46 ans et merci à vous tous du plus profond de mon coeur pour vos messages qui me touchent infiniment. Merci de me transmettre tant de force, tant de chaleur, et tant d'affection", a-t-elle remercié ses proches en légende.

Par Marie Merlet