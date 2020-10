Laeticia Hallyday séparée de Pascal Balland et déjà en couple ? Bernard Montiel balance

Laeticia Hallyday est de retour en France. Depuis quelques semaines, la veuve de Johnny Hallyday s’est installée à Paris pour rencontrer ses avocats français et faire la promotion du coffret événement "Son rêve américain". Ce projet retrace le road trip de Johnny Hallyday aux États-Unis. Si Laeticia Hallyday n’a pas eu une seconde pour souffler depuis son arrivée à Paris, enchaînant les apparitions médiatiques, elle s’est néanmoins réservée une soirée avec Pascal Balland. Le 14 octobre 2020, Laeticia Hallyday dîne avec son compagnon dans un restaurant du 7ème arrondissement de la capitale. La soirée s’est soldée par une rupture, selon nos confrères de "Closer". Après le dîner, la maman de Jade et Joy s’est rendue chez Pascal Balland pour "récupérer quelques affaires" avant de regagner sa propriété des Hauts-de-Seine, à Marnes-la-Coquette. Le magazine rapporte aussi qu’au lendemain de la rupture entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland, le chauffeur, garde du corps et homme de confiance du clan Hallyday a récupéré le reste des affaires de sa patronne chez son ex-compagnon.

Laeticia Hallyday amoureuse d’un acteur

La raison de la rupture ne serait autre que la présence du Taulier dans la vie de Laeticia Hallyday. "C'est très difficile d'apprendre à aimer, on a l'impression de tromper son mari (...). On a tendance à comparer alors qu'il ne faut pas. J'arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là. C'est courageux pour l'homme dans ma vie aujourd'hui, la place de Johnny est encore bien présente. Ce n'est pas facile, on est souvent un couple à trois", avait-elle expliqué dans "Sept à Huit" au début du mois d’octobre. Lundi 26 octobre 2020, sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Bernard Montiel a confirmé la séparation de Laeticia Hallyday et Pascal Balland. Mais le chroniqueur de Cyril Hanouna a fait une annonce surprenante ! Selon ses informations, la veuve de Johnny Hallyday aurait déjà retrouvé l’amour dans les bras d’un acteur et réalisateur ! "Ça sortira le week-end prochain", précise Bernard Montiel.

"Un acteur, un réalisateur et un homme célibataire"@bernard_montiel nous donne des infos sur le nouveau compagnon de Laeticia Hallyday #TPMP pic.twitter.com/GtHiwfXhzG — TPMP (@TPMP) October 26, 2020

Par Matilde A.