Laeticia Hallyday : ses tendres retrouvailles avec Pascal Balland

Durant le confinement, Laeticia Hallyday était restée à Los Angeles avec ses filles Jade et Joy. Loin de son amoureux Pascal Balland durant trois mois, la veuve de Johnny Hallyday avait tant bien que mal gardé le lien avec lui et partagé son manque. C'est donc avec bonheur que Laeticia Hallyday a fait son retour en France ce vendredi 19 juin. Avec ses filles Jade et Joy désormais en vacances, la maman a pu faire ses retrouvailles avec son compagnon. Mais en respect des mesures de protection avec la crise sanitaire, les deux amoureux ont pris leur précaution.

Des tendres retrouvailles

En story sur Instagram, le restaurateur a partagé un tendre cliché de lui avec Laeticia Hallyday échangeant un baiser... avec un masque. Sur cette photo relayée dans sa story où l'on aperçoit la fille de Pascal Balland, Laeticia Hallyday a commenté dessus "Covid love". Des retrouvailles particulières pour Laeticia Hallyday qui s’apprête à finaliser l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. La petite famille enfin réunie aura d'ailleurs l'occasion de fêter le diplôme de Jade qui a obtenu son brevet des collèges avec la mention "Bien". "She did it!" ("Elle l'a fait !"), "Proud mommy" ("Maman fière"), s'est enthousiasmée Laeticia Hallyday en découvrant la bonne nouvelle.

