Laeticia Hallyday : son accord "difficile" pour l'héritage de Johnny

Après deux ans et demi de bataille judiciaire, "un accord définitif" a enfin été trouvé le 3 juillet dernier, entre Laeticia Hallyday et Laura Smet pour l'héritage de Johnny Hallyday. Dans un entretien pour le magazine Paris Match, en kiosque ce mercredi 15 juillet, la veuve du rockeur s'est confiée sur ces négociations difficiles. "Ça a été difficile de lâcher, parce que Johnny et moi nous sommes fait des promesses que je ne pouvais pas renier", a assuré Laeticia Hallyday qui a eu l’impression de "trahir" les dernières volontés de Johnny Hallyday. En n'évoquant pas "la partie financière" de l'accord, la maman de Jade et Joy s'est toutefois réjouie que le dialogue ait été renoué entre elle et ses beaux-enfants.

"Respecter les volontés de Johnny tout en faisant preuve de justice"

"On a voulu respecter les volontés de Johnny tout en faisant preuve de justice", a-t-elle assuré, en expliquant ce qui a notamment été cédé à David Hallyday et Laura Smet : "Que l’on propose à David de bénéficier des droits d’interprète des deux albums sur lesquels il a travaillé avec son père, “Sang pour sang” et “Cadillac”, c’était évident. Et que Laura dispose des droits de la chanson qui porte son nom, ça allait de soi. Johnny ne l’avait pas écrit, mais c’est juste". Heureuse de ce compromis, Laeticia Hallyday a envoyé un message clair après des années de souffrance : "La mémoire de Johnny ne doit plus jamais être bafouée". Si elle confie avoir pensé que les dernières volontés de son mari "étaient mal comprises", Laeticia Hallyday a ajouté au sujet du testament du rockeur : "Je sais, moi, que son testament, quoi qu'on en pense, était un vrai testament d'amour. Il n'a jamais voulu faire du tort à ses aînés. Je pense qu'il souhaitait nous protéger tous, et plus particulièrement Jade et Joy, parce qu'elles étaient plus petites. J'espère qu'à présent tout le monde le comprend".

Par Marie Merlet