Laeticia Hallyday : Son bel hommage à Johnny pour l’anniversaire de leur fille Joy

Ce mardi 27 juillet, Joy Hallyday fêtait son 13ème anniversaire. Un moment forcément spécial pour sa mère, Laeticia Hallyday, qui n’a pas pu s’empêcher d’avoir une pensée pour son défunt mari, Johnny Hallyday. Sur Instagram, la compagne de Jalil Lespert a partagé une adorable vidéo en noir et blanc du rockeur et de sa fille cadette datant d’il y a quelques années. Le tout accompagné d’une légende qui fera sans doute verser quelques larmes aux internautes : "Tu nous manques plus que tout au monde. Tu serais si fier de ta petite Joy qui devient une grande fille mais qui sera toujours notre bébé d'amour pour toujours" a écrit Laeticia Hallyday.

Laeticia Hallyday n'oublie pas Johnny

La veuve de Johnny Hallyday ne rate jamais une occasion de rendre hommage à son défunt mari. En juin dernier déjà, à l’occasion de ce qui aurait dû être le 78ème anniversaire du rockeur, Laeticia Hallyday avait publié un émouvant message sur Instagram : "Ce n’est pas un jour comme les autres, cela ne l’a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd’hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours" avait-elle écrit.

Par Benjamin S.