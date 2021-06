Laeticia Hallyday : Son émouvant message pour l’anniversaire de Johnny

Cela fait maintenant plus de trois ans que Johnny Hallyday est décédé mais le souvenir du rockeur reste très présent dans la mémoire des Français. Régulièrement, ses proches continuent d’ailleurs à lui rendre hommage ou à l’évoque régulièrement sur les réseaux sociaux. Ce fût notamment le cas de Laeticia Hallyday le 8 juin dernier après qu’une internaute émue ait expliqué qu’elle venait de perdre sa mère d’un cancer : "Seul le temps pourra peut-être apaiser le chagrin immense et peut-être un jour très lointain pour vous comme pour moi aussi combler un peu le manque" avait notamment écrit la mère de Jade et Joy, "Il n’y aura pas un jour de votre vie où vous ne penserez pas à votre maman comme je le fais pour mon mari. Mais croyez-moi, un jour tant espéré un jour on pense à eux en souriant avec moins de tristesse et de douleur. Avec résilience. C’est un travail au quotidien pour apprivoiser le manque, le vide abyssal avec beaucoup de douceur pour ne plus en souffrir, pour que cela soit simplement la paix et la certitude réconfortantes d’avoir vécu une vie extraordinaire avec eux. Je vous envoie force et courage".

"Un jour pas comme les autres"

Et ce mardi, quelques jours plus tard, Laeticia Hallyday s’est de nouveau remémorée des souvenirs heureux à l’occasion de ce qui aurait dû être le 78ème anniversaire de Johnny. Sur Instagram, la compagne de Jalil Lespert a publié une photo de son défunt mari et elle tout sourire. En légende, Laeticia Hallyday a de nouveau été très émouvante : "Ce n’est pas un jour comme les autres, cela ne l’a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd’hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours". En commentaires de très nombreux internautes se sont montrés particulièrement émus.

