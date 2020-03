Laeticia Hallyday : son soutien inattendu au professeur Didier Raoult

Si le traitement à la chloroquine ne fait pas l'unanimité au sein du personnel soignant, certaines célébrités n'hésitent pas à défendre le médicament proposé par le professeur Didier Raoult. Tout comme Amel Bent, Eric Cantona ou encore Jean-Marie Bigard qui a même été contacté par le marseillais, Laeticia Hallyday a créé la surprise en prenant part au débat. Confinée à Los Angeles avec ses filles Jade et Joy, la veuve de Johnny Hallyday a relayé deux tweets du professeur Didier Raoult. En commentaire du message annonçant la prescription du traitement à la chloroquine en France, Laeticia Hallyday s'est réjouie : "C'est une grande nouvelle qui ouvre une petite porte qui est pleine d'espoir. Merci Didier Raoult".

Le traitement déjà autorisé aux Etats-Unis

En réaction à un autre tweet sur l'évolution des tests de la chloroquine, Laeticia Hallyday a adressé au professeur : "Merci Didier Raoult pour votre persévérance et votre détermination". Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, le traitement a déjà été autorisé par le président Donald Trump. Impliquée dans cette crise sanitaire, Laeticia Hallyday ne manque pas de rappeler à ses abonnés de rester chez eux et d'alerter sur la maladie. Tandis que son compagnon Pascal Balland est confiné à Paris, Laeticia Hallyday occupe les journées de ses filles qu'elle partage régulièrement en story sur Instagram. La veuve qui a fêté ses 45 ans en petit cercle le 18 mars dernier, a notamment partagé la préparation de pizzas avec Jade et Joy pour passer un moment gourmand.

C’est une grande nouvelle qui ouvre une petite porte qui est pleine d’espoir merci https://t.co/Rv55SFd8FI — Laeticia Hallyday (@LHallyday) March 27, 2020

Merci pour votre persévérance et votre détermination https://t.co/gwhyjXVKaU — Laeticia Hallyday (@LHallyday) March 28, 2020

Par Marie Merlet