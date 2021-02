Laeticia Hallyday : son touchant message pour l'anniversaire de Maxim Nucci

Après la disparition de Johnny Hallyday, son collaborateur Maxim Nucci avait pris ses distances autour des projets liés au rockeur. Le musicien qui avait composé plusieurs titres pour le chanteur, avait eu une absence remarquée dans Son rêve américain, film du dernier road trip de Johnny Hallyday aux Etats-Unis. Alors qu'il était présent lors de ce périple, Maxim Nucci avait demandé à ne pas figurer dans le film posthume pour faire son deuil. Un choix que Laeticia Hallyday avait compris. Mais cela n'avait pas empêché des rumeurs sur un froid entre la veuve et le parrain de l'une de ses filles. A l'occasion des 42 ans de Maxim Nucci ce mardi 23 février, Laeticia Hallyday a prouvé que leur relation est toujours aussi soudée.

Des liens toujours soudés

En story sur Instagram, la maman de Jade et Joy lui a adressé un touchant message accompagné d'une photo souvenir. "Pleurer, rire, écouter et oui, guérir. Merci Yodelice d'avoir assuré mes arrières toutes ces années. Merci pour tous ces petits moment où tu as pris soin avec amour de Jade, Joy et moi. Je suis reconnaissante de t'avoir et pour toutes les façons dont ta vie touche la mienne. Joyeux anniversaire mon ami adoré. Nous t'aimons", a-t-elle écrit au musicien qui était comme un fils spirituel pour Johnny Hallyday. Au Parisien, Laeticia Hallyday avait assuré que "Yodelice ne veut plus être associé à Johnny" et comprendre "qu'il s'en détache". "J'ai beaucoup de respect et de tendresse pour lui", avait-elle confié.

Par Marie Merlet