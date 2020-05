Laeticia Hallyday : touchée par l'hommage de Mickey Rourke à Johnny Hallyday

C'est une nouvelle qui avait marqué la France et dont on parle encore. Le 5 décembre 2017, le chanteur Johnny Hallyday décédait à l'âge de 74 ans. Le rockeur était une légende dans le monde entier, surtout aux États-Unis, où il vivait depuis plusieurs années maintenant. Suite à cette nouvelle vie outre-atlantique, Johnny Hallyday s'était lié d'amitié avec une autre légende du cinéma cette fois-ci, Mickey Rourke qui avait déjà apporté son soutien à Laeticia Hallyday. Ce dernier a été très touché par la mort de son ami et il le fait savoir sur ses réseaux sociaux. Il vient de poster un montage photo du chanteur avec pour légende : "Tu nous manques Johnny, tu manques à tout un pays".

"MERCI POUR CE TEMOIGNAGE"

Et cet hommage n'a pas laissé Laeticia indifférente. Dans un long message, elle a tenu à le remercier pour cette attention si particulière. "Mon ami adoré Mickey, je suis tellement touchée par tes mots, au plus profond de mon cœur. Elle ajoute ensuite : "Merci pour ce magnifique témoignage d'amour. Il t'aimait tant, cela demande tellement d'amour et de force de laisser partir l'un des hommes les plus importants de sa vie. Le monde a continué de tourner quand le nôtre s'est arrêté…"

Laeticia Hallyday qui a soutenu Hélène Darroze, confie ensuite que la blessure ne s'est toujours pas refermée de son côté. "Nous avons lutté chaque pour ne pas sombrer face au manque abyssal de mon mari, parce que faire son deuil signifie gravir une montagne de peine chaque jour. Il ne se passe pas un jour sans que l'on pense à lui."

Par J.F.