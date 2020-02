Lara Fabian : cette décision qu’a pris son mari par amour

Depuis 2013, Lara Fabian est une femme comblée grâce à son mari Gabriel Di Giorgio. Après avoir vécu une histoire d'amour pendant 15 ans avec l'artiste canadien Rick Allison, puis une idylle de 7 ans avec le réalisateur français Gérard Pullicino qui est le père de sa fille Lou, Lara Fabian a refait sa vie avec Gabriel Di Giorgio. C'est à Acireale en Sicile en 2012 que les deux amoureux se sont rencontrés pour la première fois, alors que Lara Fabian était coach vocal sur un projet de comédie musicale tandis que son mari était membre de la troupe : "Ce jour-là, je suis une version lessivée de moi-même : pas coiffée, pas maquillée et pas vraiment habillée à mon avantage. Pourtant... J'apprendrai plus tard qu'en un seul regard, Gabriel en est certain : je suis la femme de sa vie !", a confié la chanteuse à Paris Match.

"on a fait des choix"

Très amoureux de Lara Fabian, Gabriel n'a pas hésité à prendre une grande décision. Pour que la chanteuse continue ses nombreux projets dans la musique et à la télévision, Gabriel a accepté de renoncer à certains aspects de sa vie d'artiste pour s'occuper de Lou sa belle-fille : "Gabriel s'occupe de ma fille. Il gère quand je pars en voyage pour une dizaine de jours. Si mon mari avait continué à se produire en public, il aurait fallu trouver quelqu'un pour s'occuper de Lou. Alors, on a fait des choix. Il conçoit ses "trucs" à la maison, et les vend à d'autres magiciens. Nous avons aménagé un laboratoire, un atelier pour qu'il puisse élaborer ses numéros", a expliqué Lara Fabian au magazine Gala. Une belle preuve d'amour de la part de l'illusionniste.

Par Alexia Felix