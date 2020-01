Lara Fabian : cette maladie qui l'a contrainte à annuler plusieurs concerts

Lara Fabian est sans aucun doute l'une des plus grandes chanteuses francophones. Avec sa voix cristalline et ses interprétations passionnées, l'artiste de 50 ans a su conquérir le cœur d'un public qui lui est fidèle depuis plusieurs années. Samedi 18 janvier, pour le plus grand bonheur de ses fans, Lara Fabian a fait ses premiers pas dans la saison 9 de The Voice, nouvelle coach aux côtés d'Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Et c'est une chance que la chanteuse ait pu participer aux auditions à l'aveugle, puisqu'en novembre dernier, elle avait été contrainte d'annuler plusieurs dates de ses concerts, lors de sa tournée en Europe de l'Est. "Je suis actuellement totalement incapable de tenir sur scène. Les docteurs m'ont arrêtée" expliquait-elle à ses fans dans un post Instagram, sans pour autant en dire davantage sur le mal qui la rongeait alors.

"Je ne suis pas une machine"

Mais si elle a depuis retrouvé le chemin de la scène, Lara Fabian a longtemps souffert. Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, la chanteuse s'est ainsi confiée : "Je vais mieux, j'ai subi un Vertige de Ménière. Je ne pouvais pas me tenir debout. Ce n'est jamais agréable à vivre. Lorsque la maladie de Ménière se déclare, on perd l'équilibre et on ne tient pas debout." Une maladie provoquée par le rythme de vie à cent à l'heure de Lara Fabian, qui le concède elle-même : "Ça arrive, je suis dans un avion toutes les semaines, je prends deux cents avions par an, je fais des journées de travail de douze à seize heures, alors, forcément, je ne suis pas une machine. À un moment donné, il était possible que ça arrive et c'est arrivé." Mais heureusement, c'est désormais du passé !

Par Sarah M