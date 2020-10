Lara Fabian confie avoir été victime de harcèlement sexuel

Lara Fabian sort du silence. D'habitude discrète pour évoquer sa vie privée, la chanteuse s'est dévoilée avec sincérité dans le documentaire intitulé "Lara", diffusé le 15 octobre dernier au Québec. Dans ce film consacré à son parcours, Lara Fabian s'est livrée sur sa fausse couche survenue en 2017, ou encore sa rivalité avec Céline Dion. Mais la chanteuse n'a pas abordé un autre drame vécu au cours de sa vie. C'est dans une interview pour ICI Radio-Canada le 23 octobre, que Lara Fabian a accepté de révéler avoir été victime de harcèlement sexuel.

"Je ne l'ai pas acceptée"

Interrogée sur le mouvement #MeToo, Lara Fabian a confié : "Moi je l'ai vécu ça, de très près... Je n'en ai jamais parlé, jamais". "Je crois qu'il y a, en tant que femme, parfois, un prix que l'on est prêt à payer au nom de certains rêves. Mais au moment où on s'apprête à payer ce prix, on n'imagine pas l'ampleur de la douleur. Moi je l'ai vécu et j'ai appuyé sur le bouton stop", a assuré la chanteuse qui a connu de "grosses conséquences" suite à son refus de se soumettre. Restée forte face à la situation, Lara Fabian a préféré renoncer à certaines opportunités plutôt que de céder au chantage : "Pour moi, la conséquence à l'endroit de qui je suis en tant que femme aurait été beaucoup plus grave que de ne de pas être capable d'accomplir certaines choses. Aujourd'hui, je suis capable de me dire que je suis pas rentrée dans cette omerta, je ne l'ai pas acceptée, je l'ai dénoncée face à la personne elle-même". Alors que la peur tend à changer de camp, la chanteuse a conclu : "Mon seul pouvoir à ce moment là, c'était de dire non".

Par Marie Merlet