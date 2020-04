Lara Fabian confinée : pourquoi elle voit la crise comme "un cadeau mal emballé"

A cause de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde actuellement, trois milliards d’êtres humains sont confinés dans le monde. Parmi eux : Lara Fabian. La chanteuse est confinée au Canada avec son mari et sa fille. Invitée de "Culture Médias" sur Europe 1 ce mercredi, l’artiste s’est confiée sur ce quotidien enfermé. Pas question pour elle de se relâcher. "J’écris énormément, je travaille ma voix avec mon professeur de chant 2-3 heures par jour", indique la coach de "The Voice" à Philippe Vandel. "Je travaille de façon plus exhaustive", souligne-t-elle. Comment vit-elle ce confinement ? "Cette crise, je la vois comme un cadeau mal emballé", répond Lara Fabian. La chanteuse explique ainsi qu’avant il y avait des choses "qui nous faisaient diriger dans un mur". D’un point de vue plus personnel, cette période est pour Lara Fabian l’occasion de revoir ses priorités.

L’occasion pour la chanteuse de revoir ses priorités

"Je voyais ma famille peu, j’étais dans un avion toutes les 36 heures, j’étais dans un transatlantique 4-5 fois par mois, je travaillais beaucoup", explique ainsi l’interprète de "Je t’aime". La chanteuse explique ainsi qu’elle devait se rendre "disponible à toutes les responsabilités" qu’elle avait créées. "Là, ce qui est merveilleux, c’est ce temps qui m’est donné. Ce sont les conversations avec ma fille de douze ans, c’est ce silence que je peux avoir", indique encore l’artiste. La coach de "The Voice" n’en oublie pas moins les soignants, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Début avril, elle dévoilait la chanson "Nos cœurs à la fenêtre". Tous les bénéfices de la chanson seront "reversés à parts égales aux soignants de France, de Belgique, d’Italie et du Canada", indiquait-elle.

Par Ambre L