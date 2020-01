Lara Fabian en guerre avec Céline Dion ? Elle s'insurge

Cette année 2020 s'annonce pleine de succès pour Lara Fabian. Il y a quelques mois, on apprenait que la chanteuse ferait partie du tout nouveau jury de The Voice 9, composé d'Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Pour cette neuvième saison, TF1 s'est donc offert un grand nom de la chanson française. Connue et reconnue en France mais aussi à l'étranger, Lara Fabian reste pourtant mystérieuse pour de nombreuses personnes. Ce sont donc de rares confidences qu'elle vient tout juste de faire dans un long entretien accordé à TV Grandes Chaînes. L'occasion pour Lara Fabian de revenir sur les difficultés rencontrées tout au long de sa carrière, comme le traitement médiatique de certains journalistes dont elle a "beaucoup souffert", et le "bashing" qu'elle estime avoir subi.

Lara Fabian monte au créneau

Mais plus que tout, Lara Fabian a tenu à réagir à une rumeur persistante depuis plusieurs années maintenant. En effet, nombreux sont ceux qui l'opposent systématiquement à Céline Dion, laissant entendre qu'une rivalité tenace subsiste entre les deux chanteuses. Des rumeurs que Lara Fabian a choisi de démentir, avec agacement et fermeté : "En quoi quelqu’un qui a été inspirant pour moi aurait pu me faire souffrir ?" a-t-elle d'abord asséné. Et de poursuivre, accusatrice : "Les médias se sont servis de ça pour me faire souffrir. Je ne suis pas la seule à avoir été une tête de turc. La liste des personnalités qui ont été ciblées est longue..." Une mise au point en bonne et due forme de Lara Fabian, aujourd'hui loin des tourments : "Je n'ai aucune amertume par rapport à ça, aucune tristesse. Je suis assise sur le fauteuil le plus magique de la musique. Je suis maman, je suis épouse, je suis en bonne santé, je suis sereine, je suis heureuse, j'ai vendu 20 millions d'albums." Un bilan plutôt satisfaisant !

Par Sarah M