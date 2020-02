Lara Fabian : Gros coup de gueule après l'annulation de son concert

Une triste nouvelle... Lara Fabian devait se produire à Bucarest en Roumanie ce lundi 3 février mais a été contrainte d'annuler son concert au dernier moment. Le sort semble s'acharner sur sa tournée en Roumanie. En novembre dernier, la chanteuse avait déjà annoncé sur Instagram qu'elle devait annuler plusieurs dates de concerts prévues dans le pays à cause d'un virus. Si elle avait promis de se rattraper, elle a failli à sa promesse mais cette fois-ci, de façon indépendante de sa volonté. Lara Fabian, qui s'est effondrée sur le plateau de "The Voice", s'est rendue sur son compte Facebook et a partagé un long message pour faire part de sa colère face à l'annulation de ce concert prévu depuis de nombreux mois. Elle a expliqué, bouleversée, à tous ses fans : "Mes amis. J'ai écrit 'mes amis' parce que vous êtes une grande partie de ma vie... et je serai très sincère avec vous... comme un ami devrait l'être. Je suis à Bucarest, dans mon hôtel... et je suis profondément attristée parce que je dois vous dire que le spectacle de ce soir est annulé en raison de circonstances très malheureuses, totalement indépendante de ma volonté ou de la volonté de mon groupe et de mon équipe.".

"C'est juste une situation si horrible"

Lara Fabian qui préserve sa fille Lou a continué son annonce en poussant un coup de gueule : "Je ressens de la colère parce que pour la quatrième fois consécutive, la personne qui gère la tournée à l'internationale (ça ne concerne pas la France et la tournée française) qui est censée me payer pour la réalisation de nos spectacles, est en défaut de paiement. Je ne peux pas accepter de rester aveugle face à de tels abus, et je ne peux pas continuer à performer, quand je dois évidemment payer toutes mes dépenses, celles de mon équipe et du concert, sans être payée pour couvrir tout ça. C'est juste une situation si horrible". La coach de The Voice a conclu son message en remerciant ses fans et en leur promettant un concert très prochainement : "L'amour de mes fans est la source qui me maintient fort .. depuis le début de ma carrière. Tout le monde le sait, mais je ne peux pas accepter cette situation qui me piège avec mon équipe, mais aussi mes fans. Je vais me battre de manière légale afin de vous répondre très rapidement. Bucarest, je te le promets, bientôt je chanterai encore pour toi... Et oui, nous célébrerons la musique et l'amour ensemble dans la joie qui nous lie.". Les fans attendent donc une nouvelle date avec impatience...

Par Solène Sab