Lara Fabian maman, elle dévoile la passion de sa fille

Pour l’édition 2020, le jury de The Voice fait peau neuve. Les candidats ont donc découvert quatre nouveaux coachs : les chanteurs Amel Bent, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Lara Fabian. Depuis le début de l’aventure, l’émotion s’est fait ressentir à plusieurs reprises sur le plateau de l’émission, arrachant quelques larmes aux coachs. Ce samedi 4 avril débute l’épreuve attendue des KO qui sera divisée non pas en deux mais en quatre émissions. En cette période d’épidémie liée au coronavirus, l’objectif de TF1 est d’augmenter le nombre d’épisodes inédits de The Voice sur la chaîne d’ici la fin du confinement. Mais avant de vibrer pour le talent d’un candidat, Lara Fabian a partagé celui de sa fille sur son compte Instagram.

"Qu’elle est douée"

La chanteuse a partagé trois clichés où l’on découvre sa fille Lou, âgée de 12 ans, très concentrée en train de réaliser un magnifique gâteau rose. Tout y est, la couleur, la décoration et le glaçage. En cette période de confinement, chacun s’occupe comme il peut et les parents doivent s’adapter pour trouver des activités à leurs enfants. En ce qui concerne la fille de Lara Fabian, elle semble avoir trouvé sa voie et ce n’est pas du côté de la musique. "Le confinement continue… Et ma fille a le bonheur de s’adonner à sa passion… la pâtisserie. Qu’elle est douée" s’extasie la chanteuse qui préserve sa fille en légende des clichés. Si le gâteau réalisé par Lou est ravissant, Lara Fabian précise que cette "dernière réalisation" de sa fille est un gâteau "sans gluten".

Par Valentine V.