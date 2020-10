Lara Fabian révèle avoir fait une fausse couche à 47 ans

A 50 ans, Lara Fabian est l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Lou et née en 2007 de sa relation avec le réalisateur d'émissions Gérard Pullicino. Après une rupture avec ce dernier, Lara Fabian a refait sa vie avec le musicien italien Gabriel di Giorgio, qu'elle a épousé en 2013. Depuis quelques années, la joyeuse petite famille recomposée réside au Québac (Canada) où la chanteuse s'épanouit professionnellement.



Ce jeudi 15 octobre 2020, Lara Fabian sera d'ailleurs mise à l'honneur sur la chaîne canadienne Club illico, qui va diffuser un documentaire retraçant son parcours et abordant sa vie privée. Dans ce film réalisé par Jean-François Fontaine, la chanteuse "se livre comme jamais auparavant", écrit Le Journal de Montréal. Celle qui a été jurée de "The Voice" en France et au Canada a en effet laissé les caméras la suivre presque partout durant plusieurs mois.



Le média québécois qui a pu visionner le documentaire en avant-première relatant un moment "prenant" lié à un séjour en Sicile durant lequel Lara Fabian rend visite à sa famille. Là-bas, et avec le soutien de son mari Gabriel di Giorgio, qui est lui aussi originaire de la célèbre île italienne qu'il a quittée par amour pour elle, la chanteuse se livre sur un drame qui a marqué sa vie.

Lara Fabian évoque sa fausse couche pour la première fois

L'interprète du tube "Je t'aime" explique que la journée du 22 mars 2017 restera à jamais gravée dans sa mémoire. Ce jour-là, Lara Fabian assiste aux commémorations des attentats de Bruxelles, qui ont eu lieu 12 mois plus tôt. A quelques heures d'intervalles, l'artiste apprend qu'elle est enceinte puis que son bébé a une malformation. ""Mon bébé n’avait pas de cœur" explique alors la chanteuse en cachant ses larmes derrière ses lunettes de soleil. Un drame de plus pour celle qui a frôlé la mort après une crise cardiaque.

Par E.S.