Laura Smet chanteuse : un extrait de son titre avec Grand Corps Malade dévoilé

Les projets s’enchaînent pour Laura Smet. Déjà d’un point de vue personnel, elle est enceinte de son premier enfant. Son accouchement est prévu pour le mois d’octobre prochain. Une nouvelle qui comble de bonheur Laura Smet et son époux Raphael Lancrey-Javal. Le couple coule des jours heureux depuis sept ans. Ils se sont mariés en décembre 2018, presque un an jour pour jour après la mort de Johnny Hallyday. Si sur le plan personnel, tout va bien pour Laura Smet, elle peut en dire autant d’un point de vue professionnel. Et pour cause, Laura Smet réserve une jolie surprise à ses fans. Après le tournage de "La Garçonne", une mini série historique diffusée sur France 2, la future maman ajoute une corde à son arc et se lance dans la chanson. Laura Smet a participé au prochain album de Grand Corps Malade, qui sera disponible à partir du 11 septembre.

"Votre père doit être fier"

La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a enregistré le titre "Un verre à la main", issu de l’album "Mesdames" de Grand Corps Malade. Ce samedi 5 septembre 2020, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a dévoilé un extrait de sa chanson sur son compte Instagram. Les commentaires élogieux ont été nombreux. "Quelle jolie voix Laura ! Félicitations pour cette belle collaboration", "Génial Laura, tu gères ! J’adore ta voix. Merci à Grand Corps Malade de nous faire ce cadeau pour nous les femmes", écrivent les fans de la réalisatrice en commentaire. "Bravo Laura, ça fait du bien de vous entendre et de vous avoir vu dans La Garçonne", "Le talent est dans vos gènes mais vous restez modeste, nul ne peut le nier", "Magnifique Laura ! Beaucoup de ton père en toi, très belle voix", "Votre père doit être fier", peut-on lire encore.

Par Matilde A.