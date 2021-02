Laure Manaudou : Jérémy Frérot fait des révélations sur leur sexualité, comment a-t-elle réagi ?

Jérémy Frérot signe son retour ! Vendredi 19 février 2021, le chanteur dévoilera son opus en solo intitulé "Meilleure vie". Un titre qui en dit long sur son quotidien. En couple avec Laure Manaudou, il raconte dans ses textes leur histoire d’amour et notamment leur intimité. Avec le titre "Je te veux", il y évoque sans filtre sa sexualité. "On parle énormément de sexualité, notamment sur Instagram où il y a des comptes sur le plaisir solitaire ou l'orgasme féminin. C'est beaucoup plus libéré ! Ce n'est plus choquant, on a le droit", a-t-il assumé lors d’une interview accordée à Télé-Loisirs.

Loin de s’arrêter-là, il a poursuivi en expliquant ce qui l’a poussé à écrire ce morceau dans lequel il dévoile son moment préféré de la journée pour avoir des rapports sexuels. "On trouvait ça beau, avec Vincha, Ben Mazué et Laurent Lamarca, de faire l'amour l'après-midi. C'est une belle preuve d'amour : le soir et le matin dans le lit, c'est quelque chose de convenu, finalement. On le fait parce qu'il faut le faire ! C'est bien hein... Mais faire l'amour l'après-midi, ça se prévoit, ça se prépare. C'est assez particulier de se créer un moment pour se retrouver en pleine journée", a-t-il expliqué.

Laure Manoudou gênée par les révélations de Jérémy Frérot ?

Des paroles qui ont gêné l’ancienne nageuse, mais qui a très vite approuvé le texte : "Elle a beaucoup aimé... Puis elle s'est dit que ça allait se chanter partout. Elle s'est sentie un peu gênée, mais elle l'a acceptée, en me disant que c'était très bien d'en parler". Avant de poursuivre : "En fait, il y a toujours ce côté : 'Je suis une star donc je ne peux pas parler de ma vie privée.' Mais ce n'est pas vrai. Comme avant, quand je n'avais pas envie de dire que mes enfants étaient nés : je n'avais pas envie de raconter ma vie personnelle, mais un gars connu a aussi une famille, il s'occupe de ses enfants et galère la nuit ! Il n'y a pas de différences".

S’il se dévoile en musique, Jeremy Frérot a déploré sa relation avec certains médias : "Ils ne me lâchaient pas en fait, ils me volaient trop de choses. Il y avait trop de moments que je n'avais pas envie de donner et qu'ils prenaient quand même, ça me soûlait un peu". Plutôt que de subir, le chanteur préfère désormais anticiper : "Je me suis rendu compte que si c'est moi qui prenais de l'avance et partageais plus, ils ne pourraient plus le faire. Le fait d'être avec quelqu'un d'autre de célèbre, c'est deux fois plus gros, deux fois plus violent. Au début, je n'avais pas l'habitude de ça. Depuis, je l'ai accepté".

Par C.F.