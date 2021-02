Laure Manaudou : Jérémy Frérot se confie sur sa demande en mariage

Depuis leur rencontre lors d’un concert des Fréro Delavega en mars 2015, Jérémy Frérot et Laure Manaudou filent le parfait amour. Les deux amoureux sont d’ailleurs devenus parents d’un petit garçon prénommé Lou, née le 18 juillet 2017, et second garçon né le 27 janvier dernier. Très discret sur sa vie privée, Jérémy Frérot enchaîne ces derniers temps les confidences. Ce samedi 20 février, le chanteur a notamment évoqué sa nouvelle vie et sa paternité dans un reportage pour 50 mn Inside sur TF1 : "Deuxième enfant, deuxième album. Je ne ferais pas plus d'enfants mais je pense que je ferais plus d'albums. je ne me voyais pas faire autrement que de revenir ici et éduquer mes enfants dans cet environnement ici". Et dans un récent entretien avec Télé Loisirs, Jérémy Frérot était allé plus loin en évoquant sa sexualité : "On parle énormément de sexualité, notamment sur Instagram où il y a des comptes sur le plaisir solitaire ou l'orgasme féminin. C'est beaucoup plus libéré ! Ce n'est plus choquant, on a le droit".

Une demande assez particulière

Et face à Erika Moulet, Jérémy Frérot est finalement revenu sur un autre moment important de sa vie, sa demande en mariage. Invité de l’émission "L’Hebdo de la musique" sur W9, le chanteur a révélé avoir fait quelque chose de complètement fou par amour pour Laure Manaudou lors d’une session du jeu "Déjà fait / Jamais fait" : "J'ai fait ma demande de mariage en Islande, sur un volcan. J'avais la bague dans la poche et je me demandais comment j'allais faire. A un moment, j'ai vu cette étendue avec plein de volcans partout. J'ai dit : 'Vas-y on monte là-haut, ça va être marrant'. Et je l'ai fait là". Une demande pour le moins atypique, qui a bien fonctionné. Laure Manaudou et Jérémy Frérot se sont en effet mariés en mai 2018 dans le bassin d’Arcachon où le chanteur a grandi.

