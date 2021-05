Laurent Gerra papa : Ses touchantes et rares confidences sur sa fille

Laurent Gerra est un homme comblé. Depuis plus de dix ans, il file le parfait amour avec Christelle Bardet notamment grâce à l’aide de son ami Michel Drucker. Ce dernier a d’ailleurs raconté la rencontre entre les deux amoureux sur le plateau de Vivement Dimanche en février 2019 : "À une époque, vous vous occupiez de la presse magazine dans le secteur médical. Et un jour, c'était à Nantes, on présentait une émission qui s'appelait Tenue de soirée. Vous étiez là. Et arrive Laurent Gerra, qu'on ne présente plus. Vous l'avez rencontré et vous ne vous êtes jamais quitté depuis". Et les deux tourtereaux ont même concrétisé leur amour puisqu’ils sont devenus en août 2020 les heureux parents d’une petite fille.

Un confinement bénéfique pour le chanteur

C’est le journal local Le Progrès qui avait annoncé l’heureuse naissance de la petite Célestine : "L’enfant, qui pesait 2,4 kg à la naissance, est venue au monde avec une quinzaine de jours d’avance sur le calendrier ». Et depuis le début de sa paternité, Laurent Gerra se fait particulièrement discret concernant sa fille. Mais auprès de nos confrères de Télé 7 jours, le chanteur a fait de rares confidences, en révélant notamment qu’il a pu profiter comme il se doit de sa fille grâce à la pandémie actuelle : « En tout cas, la situation sanitaire a fait que j'ai pu m'en occuper et bien en profiter". En effet, les salles de spectacles étant toujours fermées, Laurent Gerra a pu passer tout son temps libre auprès de sa fille.

Par Alexia Felix