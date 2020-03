Laurent Gerra : pourquoi il ne participera jamais aux Enfoirés ?

C'est le rendez-vous annuel de TF1. Ce vendredi 6 mars, la chaîne diffuse le nouveau spectacle au profit des Restos du cœur intitulé "Le Paris des Enfoirés". Sur scène, Mimie Mathy, Christophe Maé, Amel Bent, Véronique Sanson ou encore Big Flo et Oli, entre autres, reprendront les plus grands titres de la chanson française et les sketchs écrits par Michael Youn. Si le spectacle réunit bénévolement chaque année des chanteurs, athlètes, humoristes et comédiens, il y a des célébrités qui n'ont pas peu de dire qu'elles ne participeront jamais à l'évènement.

Parmi eux, un certain Laurent Gerra. Alors qu'il célébrait sa 3000ème chronique sur RTL mercredi 4 mars 2020, l'humoriste a taclé le spectacle des Enfoirés dans l’émission "On refait la télé". "Y'en a pas mal que je brocarde donc ça aurait été un peu compliqué de les croiser. Non, j'ai rien dit", lâche-t-il en imitant la voix de Patrick Bruel. Loin de s'arrêter là, il ajoute : "Non, c'est même pas ça. J'assume mes conneries, y'a une bonne partie du casting dont je me fous. Ils le prennent bien en plus".

"Je ne trouverais pas ma place"

Il continue : "Jean-Jacques Goldman était venu me voir à l'époque quand on était rue Bayard à RTL, et il m'avait dit qu'il aimerait bien. Mais j'avais répondu que je n'étais pas trop à l'aise dans ce genre de spectacle, ajoute l’imitateur… il m'a dit : vous pensez que je le suis moi aussi ? J'avais trouvé ça très très touchant". Laurent Gerra explique qu'il ne "trouverait pas [ma] pace là-dedans mais ça ne veut pas dire que encore une fois que je ne cautionne pas la démarche, conclue-t-il. J'ai passé une peu l'âge de me déguiser, ou je sais pas, ce n'est pas mon truc mais après… Puis je n'aimais pas trop aussi le fait qu'il y avait des anciens qui partaient… C'était un peu bizarre comme casting…".

Par C.F.