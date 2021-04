Le chanteur Patrick Juvet est décédé à 70 ans

La triste nouvelle du décès de Patrick Juvet a été annoncée par son agent Yann Ydoux via l’AFP précisant que les causes de sa mort n’ont pas encore été établies. Il a néanmoins indiqué : "Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien". Le chanteur, né en 1950 à Montreux en Suisse, vivait à Barcelone depuis près de vingt ans. Il était devenu, dans les années 1970, une figure de proue du mouvement disco, enchaînant les tubes comme "I Love America", "La Musica" et surtout "Où sont les femmes". Il avait représenté la Suisse au Concours Eurovision en 1973 avec la chanson "Je vais me marier, Marie" .Il était également connu pour ses collaborations avec le musicien Jean-Michel Jarre.

Légende du disco

Installé aux Etats-Unis et à Los Angeles en 1978, il a travaillé avec les producteurs Henri Belolo et Jacques Morali, créant les albums "I Love America" et "Lady Night". Il traverse ensuite pendant plusieurs années une phase difficile, marquée par la drogue et l'alcool. La légende du disco publie ses mémoires "Les Bleus au cœur" en 2005, où il se confie sur ses démons. À partir de 2008, il intègre les spectacles "Âge tendre, la tournée des idoles". Le chanteur coulait depuis plusieurs années des jours heureux en Espagne jusqu’à l’annonce de son décès ce jeudi.

Par Sarah Chelly