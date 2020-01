Les Enfoirés 2020 : Découvrez "A côté de toi", le nouvel hymne de la troupe

C'est une cause pour laquelle tout le monde se bat. Depuis des années maintenant, de nombreuses célébrités, issues du monde de la chanson ou du cinéma, se rassemblent sous le collectif des Enfoirés afin de chanter au profit de l'association caritative des Restos du Cœur, crée par Coluche. Chaque année, le spectacle retransmis sur TF1 fait des cartons d'audience. Pour l'édition anniversaire en 2019, le jeune prodige Kylian Mbappé et son coach de l'équipe de France, Didier Deschamps, avaient d'ailleurs prêté main forte sur la scène de l'Arkéa Arena de Floirac. Même chose pour Les Inconnus qui s'étaient reformés pour l'occasion. En 2020, les Enfoirés sont de retour et se produiront prochainement à l'AccorHotels Arena à Paris, du 15 au 20 janvier inclus. Et tout est déjà prêt pour assurer le show. Comme l'hymne de cette nouvelle édition.

Un nouvel hymne 2020

En effet, ce vendredi 10 janvier, France Bleu, partenaire radio officiel des Restos du Cœur, a dévoilé pour la première fois le nouvel hymne de la troupe. Un titre solidaire et entraînant baptisé "À côté de toi" et écrit et composé par le groupe Boulevard des Airs et le chanteur Tibz. Dans ce nouvel hymne, on peut distinctement entendre les voix de Julien Clerc, Jenifer, Amel Bent, Christophe Willem ou encore Slimane et Véronique Sanson. Un nouvelle chanson qui fait désormais partie de la grande histoire musicale des Enfoirés. Depuis sa création, la troupe a interprété de nombreux hymnes à l'instar de "Toute la vie", "Le pouvoir des fleurs", "On trace", ou encore "Juste une p'tite chanson", "On ne demande pas la lune" et "Si l'on s'aimait si". Dans la chanson "Ici Les Enfoirés", sortie en 2009, on pouvait même entendre résonner la voix de Coluche.

Par Sarah M