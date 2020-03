Les Enfoirés 2020 : qui sont les nouveaux membres de la troupe cette année ?

C'est une soirée 100% Enfoirés qui attend les téléspectateurs sur TF1. En effet, la chaîne diffuse ce vendredi 6 mars le spectacle "Le Pari(s) des Enfoirés 2020" qui s'est tenu sept fois du 15 au 20 janvier devant plus de 90 000 spectateurs à l'AccorHotels Arena. L'occasion de retrouver les habitués comme Patrick Bruel, Mimie Mathy et Zazie. Une soirée qui sera aussi marquée par les retours sur scène de Véronique Sanson et Muriel Robin. Cette dernière renoue avec la troupe 13 ans après son départ.

À noter que la collecte nationale des Restos du coeur débute ce vendredi 6 mars. Elle continuera les 7 et 8 mars partout en France. L'objectif ? "Dépasser le record 2019 des 8800 tonnes de denrées récoltées. Plus que jamais, vous avez #RendezVousAvecLesRestos", a annoncé la page officielle Instagram des Enfoirés.

Qui sont les petits nouveaux ?

Pour cette nouvelle édition des Enfoirés, la troupe s'agrandit. En effet, elle a accueilli huit nouvelles personnalités. Ainsi, la gagnante de "The Voice" en 2018, Maëlle, se retrouve au sein des Enfoirés 2020. À ses côtés, les téléspectateurs retrouveront l'ancien basketteur Tony Parker, la demi-soeur de Lio Helena Noguerra, l'actrice Alice Pol, le groupe français Boulevard des Airs, la footballeuse Amandine Henry, l'humoriste Inès Reg et Vitaa, la complice de Slimane. L'édition précédente a également reçu son lot de nouvelles personnalités. Parmi elles, Claudio Capéo, Ary Abittan, Malik Bentalha, Isabelle Nanty, Pauline Lefèvre, Kylian Mbappé et Didier Deschamps.

Par Non Stop People TV