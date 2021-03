Les Enfoirés 2021 : Francis Cabrel annule sa venue à cause du coronavirus

Lors des Enfoirés 2020, la troupe avait invité Véronique Sanson pour lui rendre hommage en chanson. Et cette année, c’est Francis Cabrel qui aurait dû recevoir cet honneur. Le chanteur devait ainsi faire son grand retour dans la troupe pour la première fois depuis son départ. Malheureusement, le chanteur a finalement refusé de venir comme l’explique Nolwenn Leroy dans les colonnes de Télé Loisirs : "On avait envie de systématiser cet hommage à des anciens, comme on l'avait fait l'année dernière avec Véronique Sanson. Faire revenir les premiers Enfoirés et leur rendre hommage. Jusqu'à la dernière minute, on pensait que Francis allait pouvoir venir. Jusqu'au dernier moment, on y croyait, on voyait son nom sur les plannings. Il voulait venir mais il est plus en sécurité à Astraford". Malgré cette absence, les artistes ont enregistré un tableau hommage sur "Des Hommes Pareils".

Un grand retour qui n’aura pas lieu

En attendant de découvrir le spectacle des Enfoirés ce vendredi 5 mars sur TF1, Liane Foly a fait des confidences en décembre dernier dans l’émission "Un éclair de Guény" notamment sur l’ambiance en coulisses : "On est tous comme dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui ont plus des affinités, qui s'entendent plus ou moins avec les gens. On ne va pas dire que c'est la petite maison dans la prairie, ça n'existe pas, mais personne ne se tire dans les pattes. Il y a une très bonne ambiance générale (...) parce que justement, on est là pour 'Les Restos du coeur'. On oeuvre. D'abord la joie, le bonheur d'offrir un très beau spectacle musical, on s'éclate entre nous parce qu'on fait quand même des duos (...) Le public est là, ce sont eux 'Les Enfoirés' aussi. Il est toujours présent et il a un vrai rôle pendant les concerts".

Par Alexia Felix