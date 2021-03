Les Enfoirés 2021 : Jean-Louis Aubert de retour après son opération, il se confie

Du haut de ses 65 ans, Jean-Louis Aubert fera partie des 41 artistes qui se sont retrouvés en janvier dernier à Lyon pour le spectacle des Enfoirés 2021 au profit des Restos du coeur. Le chanteur fera ainsi son grand come-back quelques mois après son opération à coeur ouvert. Et auprès de nos confrères de Télé Loisirs, le chanteur a révélé qu’il a bien failli annuler sa participation aux Enfoirés : "Je me suis posé la question de venir, c'est vrai. Comme tout le monde, j'avais peur, du contact, de choper ce virus. J’hésitais à venir parce que mes médecins ne voulaient pas que je vienne. Ils ne voulaient pas que je fasse foirer tout leur boulot. Curieusement, je peux dire que la Covid-19 m'a peut-être sauvé la vie. l'année dernière, j’ai voulu me faire contrôler pour la Covid-19. Mon médecin généraliste m’a conseillé de faire un scanner et c'est là qu'ils ont trouvé une malformation de naissance au cœur. J’ai été opéré à cœur ouvert dans les trois jours. Je me suis retrouvé dans les hôpitaux dont on parlait à la télévision. J’étais tout prêt de l’épicentre de la pandémie. Heureusement, j’ai récupéré".

"Ils ont su me convaincre"

Malgré la situation sanitaire et son actuel état de santé, Jean-Louis Aubert a finalement accepté de soutenir une nouvelle fois les Restos du coeur : "Une fois de plus, ils ont su me convaincre. Le protocole sanitaire était très bien fait. On a été sur-contrôlés et aucun cas de la Covid-19 n'a été détecté. L’an prochain, on aura encore plus besoin des Restos du cœur et ça m’attriste. Ce concert, c’est notre petite contribution pour les plus démunis. On offre ce petit cadeau qui permet quand même de distribuer des millions de repas. On n'a pas encore trouvé mieux que ce concert pour le faire. Grâce aux Enfoirés, je vois des gamins de huit ans entonner des chansons qui en ont trente. Puis moi, ça me permet de m'ouvrir les oreilles. Dans ce concert, je découvre des chansons. Ça me fait du bien. Cette année par exemple, je reprends un morceau de Julien Doré que je pensais monotone mais en apprenant le texte, j'ai redécouvert la chanson et elle est beaucoup plus fine que ce que j’imaginais".

Par Alexia Felix