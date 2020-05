Les Enfoirés 2021 : le concert aura-t-il lieu ?

L’épidémie du coronavirus aura eu raison de nombreux concerts et événements culturels. Alors que Céline Dion a été contrainte d’annuler ses prochains concerts en France, c’est le concert des Enfoirés en 2021 qui fait parler. Si le show n’aura lieu que dans de nombreux mois, rien n’assure pour le moment que le concert aura bien lieu. Invitée sur RTL il y a quelques jours, Michèle Laroque, présente dans la troupe des Enfoirés depuis plusieurs années, a fait part de son inquiétude concernant l’avenir du show pour l’année prochaine : "Je ne suis pas voyante, je ne sais pas. Mais sincèrement, je l’espère, parce qu’on a besoin de faire ces concerts".

Pas d’édition 2021 pour les Enfoirés ?

Face à la situation actuelle en France, Michèle Laroque espère que le concert des Enfoirés aura bien lieu, avec certainement quelques ajustements : "Peut-être que l’année prochaine, je n’en sais rien, on pourrait avoir un public plus restreint. L’essentiel, c’est que ce soit filmé par TF1, que TF1 nous l’achète, que ça apporte beaucoup d’argent pour les Restos du Cœur. Pour l’instant, on est tellement dans le vide. On ne peut pas faire des réflexions sans avoir d’autres éléments. Mais quand on va comprendre ce qu’il se passe et comment on peut vivre les choses, on va se réunir, avec ceux qui s’occupent de produire le show et voir comment on peut faire". Il faudra donc attendre plusieurs mois avant de savoir si le concert des Enfoirés aura bien lieu en 2021. En attendant, Bob Sinclar proposera ce lundi 4 mai un concert caritatif sur l’Arc de Triomphe.

Par Alexia Felix