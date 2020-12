Les Enfoirés 2021 : Le concert maintenu ? Les Restos du Coeur répondent

La crise du coronavirus en France a entraîné l’annulation de plusieurs événements, et également la mise en "stand-by" de show comme le concert des Enfoirés qui a lieu tous les ans. Alors que l’incertitude règne concernant l’événement caritatif qui rassemble plusieurs milliers de fans, Liane Foly et Pierre Palmade ont exprimé leur inquiétude en novembre dernier au micro de RTL. Alors que la chanteuse a décidé d’organiser un concert en streaming le 16 décembre prochain et a assuré qu’une partie des bénéfices de ce dernier serait reversé aux Restos du coeur, Pierre Palmade a révélé ne rien savoir sur le concert des Enfoirés : "Comment vont-ils faire ? Si ça se trouve, on en fera un sans public, je ne sais pas. Mais, je vois mal ne pas le faire. Il faut de l'argent, il faut nourrir les gens".

Mauvaise nouvelle pour les fans

Ce jeudi 10 décembre, les fans des Enfoirés ont enfin eu des informations. Le concert avec la troupe de chanteurs, acteurs, sportifs et célébrités aura bel et bien lieu et sera enregistré comme prévu en janvier prochain à Lyon. Il sera par la suite retransmis sur TF1 et simultanément sur France Bleu durant le mois de mars. Les Français pourront ensuite le retrouver en double DVD et double CD. Toutefois, ce concert aura lieu sans public : "Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et d’un contexte sanitaire incertain, les Restos du Cœur sont au regret de vous annoncer que les concerts des Enfoirés 2021 se joueront sans public. Plus que jamais, les Restos du Cœur ont besoin de votre soutien pour cette édition inédite des #Enfoirés", peut-on lire sur les réseaux sociaux des Enfoirés. Une annonce qui risque de décevoir de nombreuses personnes.

‼️ ANNONCE BILLETTERIE ENFOIRÉS 2021

Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et d’un contexte sanitaire incertain, les Restos du Cœur sont au regret de vous annoncer que les concerts des Enfoirés 2021 se joueront sans public. pic.twitter.com/a0c7F6wsFI — Les Enfoirés (@enfoires) December 10, 2020

Par Alexia Felix