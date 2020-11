Les Enfoirés 2021 : les inquiétantes déclarations de Liane Foly et Pierre Palmade

Avec la crise sanitaire du coronavirus, de nombreux événements sont annulés ou en "stand-by". C'est le cas notamment du concert des Enfoirés. En effet, ce spectacle solitaire rassemble chaque année plusieurs milliers de fans et des dizaines d'artistes. En ces temps de crise, il est donc évidemment difficile d'imaginer un événement d'une telle ampleur.

Et cela inquiète beaucoup les adhérents. En effet, chaque année, le concert rapporte plusieurs milliers d'euros pour l'association, entre les places vendues et la vente des CDs et des DVDs. Il est donc compliqué que ce passer de cela, surtout en pleine crise sanitaire et économique. Il y a quelques semaines, les Enfoirés avaient déclaré que le concert aurait bien lieu, mais qu'en place "assise", avec une jauge limité à moins de 5 000 personnes. Mais avec les nouvelles mesures sanitaires, tout est remis en jeu.

"il faut nourrir les gens"

Invités au micro de "On refait la télé" sur RTL, Liane Foly qui vient d'être éliminée de "Mask Singer" et Pierre Palmade, membres emblématiques de la troupe, on fait d'inquiétantes révélations.

Le journaliste Eric Dussart leur a demandé si le concert était maintenu, ils ont répondu : "On ne sait pas". La chanteuse a malgré tout décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en attendant de savoir si le concert, prévu en janvier, aura lieu. Liane Foly organise un concert en streaming le 16 décembre prochain et a assuré qu'une partie des bénéfices de ce dernier serait reversé au Resto du coeur. Pierre Palmade inquiet, a ensuite ajouté : "Comment vont-ils faire ? Si ça se trouve, on en fera un sans public, je ne sais pas. Mais je vois mal ne pas le faire. Il faut de l'argent, il faut nourrir les gens".

Par J.F.