Les Enfoirés 2021 : M Pokora de retour dans la troupe ? Il répond

M Pokora a fait des confidences ce samedi 19 septembre au micro de On refait la télé sur RTL. Alors que le chanteur avait remporté la troisième saison de The Voice Kids en tant que coach de la jeune Manuela et qu’il a accepté de revenir dans l’émission ce samedi 19 septembre, M Pokora a été interrogé sur un possible retour dans le fauteuil de juré. Malheureusement, le chanteur a révélé que cela n’était pas possible à cause de sa nouvelle vie de papa : "C'est pas prévu au programme, là. Mon schéma familial est très, très problématique pour des tournages qui reprennent début janvier. C'est les seuls moments où on se retrouve en famille. Ça va devenir des mois sacrés pour moi, décembre et janvier, ça va être les deux mois que je vais réserver pour être auprès de ma famille".

"Je ne peux pas me prononcer"

Sa nouvelle vie avec son petit Isaiah rend même compliquée un possible retour au sein de la troupe des Enfoirés, alors qu’il était déjà absent pour l’édition 2020. Dans quelques mois, la troupe devrait se retrouver à Lyon pour un concert : "Je ne peux pas me prononcer trop tôt parce que […] ça tombe toujours après les fêtes, seule période en général où je suis aux Etats-Unis. C'est compliqué pour moi en ce moment avec le Covid, ces histoires de visa, pas visa. […] Le fait d'être entre deux pays qui n'ont pas les frontières ouvertes l'un pour l'autre, c'est vraiment un casse-tête pour moi cette année, avec un fils, c'est très difficile à gérer". Il faudra donc attendre encore un peu avant de savoir si M Pokora fera bel et bien son retour dans les Enfoirés.

Par Alexia Felix