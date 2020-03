Les Enfoirés : combien rapporte le concert aux Restos du coeur ?

Ils sont de retour ! Ce vendredi 6 mars, les téléspectateurs découvriront le nouveau spectacle de la troupe menée par Mimie Mathy intitulé "Le Paris des Enfoirés", sur TF1 dès 20h50. Cette année encore, chanteurs, acteurs ou encore sportifs et humoristes se retrouvent bénévolement au profit des Resto du cœur. Au programme : un spectacle rendant hommage à la capitale française, des sketchs écrits pas Michael Youn et les plus grands titres de la chanson repris par Kylian Mbappé, mais aussi Lorie, Soprano, Amel Bent et plein d'autres.

Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, mais non moins importante puisque les ventes du DVD, de l'album, mais aussi des places (entre 45 et 75 euros), des objets estampillés et la captation télévisuelle permettent à l'association de gagner une jolie somme d'argent. Au total, elle amasserait près de 13,5 millions d'euros ont estimé nos confrères de Télé-Loisirs. "Tant que les Restos du cœur seront ouverts, nous aurons besoin des Enfoirés", expliquait Patrice Blanc, le président de l’association au magazine.

Les Enfoirés ne représentent "que 8% des fonds" des Restos du coeur

Sur le site des Enfoirés, on peut lire qu'entre 2017 et 2018 près de 18 millions d'euros ont été récoltés au profit de l'association. Une somme qui ne représenterait "que 8,2%des fonds globaux (87 millions) dont dispose annuellement" les restos du cœur. Sophie Bazou, la responsable des Enfoirés aux Restos du cœur a rappelé à Télé Loisirs : "On n’a jamais pu se passer des Enfoirés. Ils ont été créés pour cela, à une époque où les Restos du cœur avaient besoin de ressources supplémentaires. Aujourd’hui, l’association a un exercice déficitaire de 10 millions d’euros, on a donc plus que jamais besoin d’eux".

Par C.F.