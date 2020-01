Les Enfoirés : Jean-Jacques Goldman de retour ? La mise au point de Michael Jones (exclu vidéo)

En 2016, Jean-Jacques Goldman décidait de quitter les Enfoirés après près de trente ans de bons et loyaux services auprès de cette troupe imaginée par Coluche pour venir en aide aux Restos du cœur. En février 2019, l’artiste, retiré à Londres depuis plusieurs années, expliquait à Télé 7 Jours pourquoi il avait quitté le navire. "Pour montrer que la page est tournée et qu’une nouvelle génération perpétue ce truc dingue, unique au monde : des artistes réunis pour faire des concerts pendant une semaine, sans entourage, et chantant les chansons des autres bénévolement", indiquait l’auteur-compositeur-interprète de "Je te donne". "Pour moi, il me semble important de ne pas être présent", ajoutait Jean-Jacques Goldman.

Une absence qui manque à beaucoup

Depuis son départ, de nombreux fans et plusieurs artistes rêvent de voir revenir l’artiste. Interrogé sur un éventuel retour au sein de la troupe, Michael Jones a mis les choses au clair. "Il n’a pas dit qu’il quittait définitivement les Enfoirés, il a dit qu’il arrêtait d’être à la direction. C’est-à-dire que la direction artistique était avant sur le dos de Jean-Jacques et il pensait qu’il était temps de passer la main", indique sur Non Stop People le guitariste fidèle acolyte de Jean-Jacques Goldman. "Mais ce n’est pas dit qu’il ne reviendra pas comme nous tous [en tant qu’interprète ndlr], mais il n’a pas dit qu’il le ferait non plus", ajoute le chanteur. "Ce ne sera pas pour cette année en tout cas. J’y suis et je ne l’ai pas encore vu", continue Michael Jones dans "Good Morning week-end". Sur Non Stop People, l’artiste a fait une révélation de taille concernant les participants aux Enfoirés. Patrick Bruel, fidèle de l’évènement, s’était gravement blessé pendant les répétitions. Il a eu une rupture des ligaments croisés. Finalement, plus de peur que de mal pour le chanteur qui a tenu à rassurer ses fans sur Instagram.

Par Ambre L