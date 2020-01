Les Enfoirés : Lorie Pester absente et "moins impliquée", elle s’explique

Depuis 2002, Lorie Pester pousse la chansonnette aux côtés des Enfoirés. Mais alors que la troupe des Restos du Cœur continue de donner de la voix sur la scène de l’AccorHotels Arena, jusqu'au 20 janvier prochain, l’actrice et chanteuse est aux abonnés absents. Sur Twitter, le 15 janvier dernier, elle avait avancé une première raison. "Coucou tout le monde, malade depuis ce week-end, je ne vais pas pouvoir être sur la scène des Enfoirés cette année. Mais rien de grave ne vous inquiétez pas", avait-elle écrit. Pourtant, dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs, Lorie Pester avait fait plusieurs révélations concernant son rôle, mais aussi son manque de motivation pour chanter avec les Enfoirés.

Le départ de Jean-Jacques Goldman a tout changé

Selon la principale concernée, elle serait "beaucoup moins impliquée que quand il y avait Jean-Jacques Goldman". Pour rappel, le chanteur et meneur de la troupe avait lâché le micro pour s’exiler à Londres avec sa famille. "Je faisais partie de son équipe au niveau de la mise en scène, je lui envoyais tout le temps des idées. Depuis qu’il est parti, je n’ai pas trouvé ma place", a développé Lorie Pester. Et d’ajouter : "je laisse faire les autres et, quand on me demande, je donne des conseils". Lorsque l’interprète de "Envole-moi" annonçait son départ de la troupe, Lorie Pester faisait déjà part de son inquiétude. "Les Enfoirés sans Jean-Jacques, je ne vois pas comment ça pourrait marcher", avait-elle estimé dans les colonnes de Télé Star. Jean-Jacques Goldman pourrait-il, un jour, songer à revenir pour le plus grand bonheur de Lorie Pester ?

Par Laura C-M