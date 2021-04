Les Enfoirés : Michael Jones revient sur les raisons de son départ (Exclu vidéo)

Michael Jones est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, le compositeur revient sur sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman en 1978, lors d'une réunion organisée pour l'enregistrement d'un album. "Je me demandais pourquoi j'étais là, parce que j'étais là pour remplacer Jean-Jacques Goldman qui ne voulait pas partir en tournée. Ils m'ont dit : 'Si tu as des chansons, amène-les pour qu'on les écoute' (...) Jean-Jacques Goldman écoute mes chansons, et il les aimait. C'était une espèce de coup de foudre musical immédiat. Je découvre un super bluesman. On découvre aussi qu'on a les mêmes influences de base : le blues, le rock et le gospel. Point de différence : lui il était 'Rolling Stones', moi j'étais 'Beatles'", dit-il.

Il poursuit en confiant qu'il n'a jamais composé avec Jean-Jacques Goldman. "J'ai composé pour moi. Tout ce que j'ai pu faire avec lui, c'est surtout au niveau des textes. Musicalement, c'est quasiment tout Jean-Jacques. Je pouvais apporter des idées, car il était un boulimique d'idées. Il écoute. C'est quelqu'un qui s'exprime avec une telle précision, on ne peut pas se tromper. C'est quelqu'un qui devine et qui arrive à exprimer des émotions, et il sait les transmettre", explique-t-il.

"C'est très fatigant"

Dans un second extrait, Evelyne Thomas revient sur sa participation aux Enfoirés. Une cause qu'il a défendue avec Jean-Jacques Goldman pendant de nombreuses années. Mais le 6 mars dernier, Michael Jones a annoncé qu'il quittait la troupe. Pour quelles raisons ? "J'ai 69 ans. Je pense que quand les gens voient l'émission, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. On nous met dans un presse-purée, c'est-à-dire qu'en une semaine, on est obligé d'emmagasiner un spectacle de 4 heures avec de la danse, des chansons qu'on ne connaît pas forcément, avec les adaptations pour les tonalités des uns et des autres. C'est très fatigant", explique-t-il.

Et de poursuivre : "Ça correspond toujours à mes valeurs, c'est juste que je pense que je peux être maintenant plus utile ailleurs. Il y a toute une jeune génération qui est arrivée et il faut tourner une page. Ils sont là, ils font bien leur truc". Michael Jones n'en a pour autant complètement terminé avec la cause défendue par l'association. "J'ai discuté avec les gens des 'Restos du coeur'. Il y a un truc que je trouve qu'on ne fait pas assez, c'est remercier les bénévoles. Ces gens-là travaillent toute l'année, ils donnent leurs âmes pour les Restos du coeur. Donc l'année prochaine, pendant les Enfoirés, je partirai sur la route avec ma guitare et on va aller dans les restaurants du coeur où on donne à manger aux gens, si toutefois on pourra les ouvrir".

