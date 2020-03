Les Enfoirés : Patrick Bruel défendu par la production face aux critiques

Le traditionnel concert des Enfoirés sera diffusé ce vendredi 6 mars à 21h05 sur TF1. Si un chanteur a planté la troupe à la dernière minute, et ne participera pas au show qui, cette année, a pour thème "Paris", Patrick Bruel lui, sera bel et bien présent sur scène auprès de ses camarades pour faire le show.



Depuis quelques mois, le célèbre chanteur et acteur français est dans la tourmente suite aux accusations faites par plusieurs jeunes femmes... ayant conduit à l'ouverte d'une première enquête judiciaire pour "exhibition sexuelle" et "harcèlement sexuel" et d'une seconde enquête judiciaire pour "agression sexuelle". De ce fait, nombreux sont les fans du spectacle a avoir été surpris de voir l'artiste, qui depuis des mois se mure dans le silence, être annoncé en tête d'affiche du fameux concert populaire.

Patrick Bruel vivement soutenu par la production

Ce mercredi 4 mars 2020, la production de l'évènement est sortie du silence pour justifier la présence de Patrick Bruel sur scène : "Si la participation de Patrick Bruel aux Enfoirés devait mettre les Restos en péril, il se retirerait de lui-même. Il est très attaché à la cause. C’est un soutien depuis des années" a déclaré Sophie Bazou, responsable des Enfoirés pour les Restos du coeur avant d'ajouter : "Il n'appartient pas aux Restos du coeur de prendre parti sur un fait divers".





Patrice Blanc, le président de l'association créée en 1985 a également pris la parole pour défendre l'artiste : "Tant que les Restos du coeur seront ouverts, nous aurons besoin des Enfoirés".

Par E.S.