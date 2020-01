Les Enfoirés : Pourquoi Lorie Pester n'est pas présente dans l'édition 2020

Grande habituée des Enfoirées, Lorie Pester participe à chaque édition depuis 2002. Mais les représentations de l'année 2020 se feront sans la chanteuse. Sur les réseaux sociaux ce 15 janvier, Lorie Pester a annoncé son absence en dévoilant les raisons : "Coucou tout le monde, malade depuis ce week-end, je ne vais pas pouvoir être sur la scène des Enfoirés cette année. Mais rien de grave ne vous inquiétez pas. Amusez-vous bien, on se retrouve très vite sur mes concerts". À cause de sa santé, la chanteuse n'a donc pas pu monter sur la scène du premier spectacle des Enfoirés, qui s'est déroulé ce 15 janvier à l’AccorHotel Arena à Paris.

Lorie Pester contrainte de ne pas participer

C'est donc à contrecœur qu'elle sera absente pour les prochains concerts qui se déroulent jusqu'à dimanche dans la même salle. Présente au sein de la troupe depuis 18 ans, Lorie Pester n'avait également pas chanté sur l'hymne officiel de l'édition 2020 intitulée "À côté de toi". Pour le 30ème anniversaire des Enfoirés, de nouvelles personnalités ont été accueillies avec les chanteurs Vitaa et Black M et l'humoriste Inès Reg. Dans l'émission Buzz TV du "Figaro" en mars dernier, Lorie Pester s'était montrée enthousiaste à l'arrivée de nouvelles recrues : "C'est bien qu'il y ait des petits nouveaux, des petits jeunes, que ce soit des chanteurs, des comédiens, des comiques. On a besoin de sang frais. En plus, ils arrivent avec plein d'idées".

Par Marie Merlet